Больничный через коронавирус: надо ли тест
Главный санврач пояснил, что является основанием для открытия больничного. Так, если у человека есть симптомы заболевания, он уже должна изолироваться. Врач не должен ждать результатов ПЦР-тестирования, а открывать больничный.
Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос о жалобах людей на то, что некоторые семейные врачи не выдают больничный пока нет подтвержденного ПЦР-теста и они, вроде бы, как должны ходить на работу.
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Главный санитарный врач отметил, что нельзя отправлять человека с симптомами на работу.
Он также добавил, что человек, у которого есть симптомы, должен быть изолирован и во время того, как ждет приезда "скорой", и во время того, когда ждет результаты анализов.
Если у человека есть симптомы, и он ждет, он уже должен быть изолирован, ждет мобильную бригаду, которая приезжает и забирает образец – изоляция, забрали образец – изоляция,
– подчеркнул Ляшко.
Что нужно знать о самоизоляции во время пандемии
Самоизоляция — это, прежде всего, воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования, ведь близкий контакт лицом к лицу, на расстоянии меньше чем два метра или продолжительностью более 15 минут, увеличивает риски заразиться коронавирусом.
Почему стоит соблюдать дистанцию / Инфографика 24 канала
Какая заболеваемость COVID-19 в Украине сейчас
- В Украине сейчас пятые сутки подряд фиксируют более 2 тысяч больных, так со вчерашнего дня коронавирусную болезнь обнаружили у 2 088 жителей Украины. К сожалению, за минувшие сутки умерли от осложнений COVID-19 – 48 пациентов. Зато выздоровели – 688 больных.
- Всего за все время пандемии в Украине инфицировались 123 303 украинца, из них выздоровели 57 802, летальных исходов — 2605.
- В среднем до 20% больных коронавирусной инфекцией нуждаются в госпитализации.