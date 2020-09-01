Главный санврач пояснил, что является основанием для открытия больничного. Так, если у человека есть симптомы заболевания, он уже должна изолироваться. Врач не должен ждать результатов ПЦР-тестирования, а открывать больничный.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua, отвечая на вопрос о жалобах людей на то, что некоторые семейные врачи не выдают больничный пока нет подтвержденного ПЦР-теста и они, вроде бы, как должны ходить на работу.

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Главный санитарный врач отметил, что нельзя отправлять человека с симптомами на работу.

Виктор Ляшко “О таких сигналах надо сообщать. Мы проводили уже несколько селекторных совещаний и говорили – если есть симптомы, мобильная группа в первую очередь приехала и должна достаточно быстро передать на тестирование. Если есть симптомы, то у человека есть основания для выписки больничного. Поскольку нельзя отправлять человека с симптомами на работу. Это уже вопрос ответственности и человека, и семейного врача. Врач должен открывать больничный”.

Он также добавил, что человек, у которого есть симптомы, должен быть изолирован и во время того, как ждет приезда "скорой", и во время того, когда ждет результаты анализов.

Если у человека есть симптомы, и он ждет, он уже должен быть изолирован, ждет мобильную бригаду, которая приезжает и забирает образец – изоляция, забрали образец – изоляция,

– подчеркнул Ляшко.

Что нужно знать о самоизоляции во время пандемии

Самоизоляция — это, прежде всего, воздержание от контакта с другими, чтобы уменьшить риск инфицирования, ведь близкий контакт лицом к лицу, на расстоянии меньше чем два метра или продолжительностью более 15 минут, увеличивает риски заразиться коронавирусом.

Расстояние – это гарантия безопасности. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.



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