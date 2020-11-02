У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як правильно носити маски та в яких випадках вони перестають бути ефективними. Зокрема, варто знати, що маски не забезпечують захист чоловікам, які мають бороди або вуса.

Така проста річ, як маска здатна захистити від потрапляння до вашого організму через капельки слизу вірусів від іншої людини. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Люди, які мають бороди та вуса, на жаль, мають проблему, оскільки маска щільно не прилягає. Тому вона просто може бути не ефективною,

– зазначила Микичак.

Важливі правила, якими часто нехтують під час носіння масок:

Маскою не можна користуватися впродовж всієї доби, її слід змінювати кожні дві години.

Маску потрібно одягати чистими руками.

Вона повинна щільно прилягати до обличчя: закривати ніс, а не розміщуватись під ним.



Пам'ятайте, що маску слід фіксувати на носі, а не під ним / Фото Getty images

Після використання її потрібно правильно викидати і утилізувати, а не кидати будь-де.

Маску не варто зберігати в кишенях , торбинках, сумках, наплічниках.

, торбинках, сумках, наплічниках. Маска не може бути черговою на дверях кабінету чи квартири і чекати зручного моменту.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу