В Министерстве здравоохранения рассказали, как правильно носить маски и в каких случаях они перестают быть эффективными. В частности, стоит знать, что маски не обеспечивают защиту мужчинам, которые имеют бороды или усы.

Такая простая вещь, как маска, способна защитить от попадания в ваш организм через капельки слизи вирусов от другого человека. Об этом рассказала заместительница министра здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Люди, у которых есть бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, потому что маска не плотно прилегает. Поэтому она просто может быть неэффективной,

– отметила Микичак.

Важные правила, которыми часто пренебрегают во время ношения масок:

Маской нельзя пользоваться в течение всех суток, ее следует менять каждые два часа.

Маску нужно надевать чистыми руками.

Она должна плотно прилегать к лицу: закрывать нос, а не лежать под ним.



Помните, что маску следует фиксировать на носу, а не под ним / Фото Getty Images

После использования ее нужно правильно выбрасывать и утилизировать , а не бросать где попало.

, а не бросать где попало. Маску не стоит хранить в карманах , сумках, рюкзаках.

, сумках, рюкзаках. Маска не может быть дежурной на дверях кабинета или квартиры и ждать удобного момента.



Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала