Інкубаційний період коронавірусної інфекції зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Людина з COVID-19 стає заразною за два дні до клінічних проявів.

Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко виданню ТСН.ua.

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За його словами, особливістю коронавірусу є те, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби.

Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Ви ж не знаєте, коли ви захворієте на 5 чи на 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізольовуватись і думати не лише за себе, а й за ближніх,

– заявив медик.

Він зазначив, що необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.

"За науковими даними, людина може виділяти вірус понад місяць", – наголосив лікар.

Від початку пандемії на території країни зареєстрували 80 949 інфікованих коронавірусом. З них – 43 972 людей одужали. На жаль, 1 897 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19 або внаслідок супутніх захворювань.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу