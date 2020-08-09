Коли людина з COVID-19 стає заразною для інших
Інкубаційний період коронавірусної інфекції зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Людина з COVID-19 стає заразною за два дні до клінічних проявів.
Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко виданню ТСН.ua.
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За його словами, особливістю коронавірусу є те, що людина починає виділяти вірус за дві доби до початку симптомів хвороби.
Інкубаційний період зазвичай триває 5 днів, але може продовжитись і до 14 днів. Ви ж не знаєте, коли ви захворієте на 5 чи на 14 день, але стаєте заразними за два дні до клінічних проявів. Тому необхідно ізольовуватись і думати не лише за себе, а й за ближніх,
– заявив медик.
Він зазначив, що необхідний певний нагляд за людьми, які вже перехворіли на COVID-19.
"За науковими даними, людина може виділяти вірус понад місяць", – наголосив лікар.