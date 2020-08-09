Инкубационный период коронавирусной инфекции обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Человек с COVID-19 становится заразным через два дня до клинических проявлений.

Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко изданию ТСН.ua.

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По его словам, особенностью коронавируса является то, что человек начинает выделять вирус зсерез двое суток до начала симптомов болезни.

Инкубационный период обычно длится 5 дней, но может продлиться и до 14 дней. Вы же не знаете, когда вы заболеете на 5 или на 14 день, но становитесь заразными через два дня до клинических проявлений. Поэтому необходимо изолироваться и думать не только за себя, но и за ближних,

– заявил медик.

Он отметил, что необходим определенный надзор за людьми, которые уже переболели COVID-19.

"По научным данным, человек может выделять вирус более месяца", – отметил врач.

От начала пандемии на территории страны зарегистрировали 80 949 инфицированных коронавирусом. Из них – 43 972 человек выздоровели. К сожалению, 1 897 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Как защититься от коронавируса / инфографика 24 Канала