Що таке колаген

Колаген – це білок, причому найпоширеніший в організмі людини. Він є в м'язах, кістках, сухожиллях, зв'язках, органах, кровоносних судинах, шкірі, слизовій оболонці кишківника, волоссі та інших сполучних тканинах.

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Рівень колагену неможливо виміряти, але ми відразу помічаємо, коли він починає падати. Кількість колагену зменшується з віком, що призводить до таких наслідків:

зморшки та в'яла шкіра;

більш жорсткі та менш гнучкі сухожилля та зв'язки;

скорочення, ослаблення м'язів;

біль у суглобах, або остеоартрит;

проблеми з ШКТ через стоншення слизової оболонки травного тракту.

Однак, окрім старіння, основна причина, чому людям не вистачає колагену, – це неправильне харчування. Організм не зможе виробляти колаген, якщо у ньому немає необхідних елементів.

Продукти, багаті на колаген

Кістковий бульйон. Повільний процес кип'ятіння кісток та сполучних тканин у воді дозволяє колагену розщеплюватись на желатин, який легше засвоюється організмом. Крім колагену, кістковий бульйон також містить важливі амінокислоти та мінерали.

Інакше кажучи, кістковий бульйон витягує колаген із яловичих, курячих чи рибних кісток, залишаючи ароматну рідину, яку можна пити одразу або використати в інших стравах. Більшість рецептів кісткового бульйону вимагають повільного кип'ятіння кісток у воді – на плиті або в мультиварці – протягом одного або двох днів.

Риба та молюски. Риба, а особливо її шкіра та луска, – це чудове джерело колагену. Цей морський колаген має високу біодоступність, тобто засвоюється організмом ефективніше, ніж колаген з інших джерел.

Крім того, морський колаген складається в основному з колагену типу I, який сприяє здоров'ю та еластичності шкіри, кісток, сухожиль та інших тканин.

Курка. Курка, особливо курячий хрящ, – природне джерело колагену. Вона багата на колаген типу II, який корисний для здоров'я суглобів і може допомогти полегшити симптоми артриту. При купівлі курки з метою додавання в раціон колагену краще вибирати курячі крильця або м'ясо зі шкірою.

Яловичина. Вживання бичачого колагену підвищує рівень колагену типу І та III. Ці типи колагену необхідні для здоров'я та міцності шкіри, кісток, сухожиль, волокнистих хрящів, сполучної тканини та зубів. У цьому випадку краще вибирати частини яловичини, у яких більше сухожилля, наприклад, короткі ребра.

Продукти, що сприяють виробленню колагену

Яєчні білки – це джерело проліну. Це одна з амінокислот, необхідних для колагену. Яйця можна їсти по-різному: зробити омлет, зварити круто або некруто. До того ж це джерело білка, тому в раціоні з'являться додаткові поживні речовини.

Часник сам по собі не містить колагену, але сприяє його виробленню в організмі завдяки сірці. Саме вона може відігравати важливу роль у виробленні колагену та запобіганні його руйнуванню в організмі.

Молочні продукти також можуть опосередковано підтримувати вироблення колагену в організмі завдяки двом амінокислотам – проліну та гліцину, які є ключовими компонентами молекул колагену.

Ці амінокислоти відіграють важливу роль у синтезі колагену, допомагаючи підтримувати еластичність шкіри, зміцнювати кістки та здоров'я суглобів. Крім того, інші поживні речовини, такі як кальцій та вітамін D, що містяться в молочних продуктах, діють синергійно, підтримуючи загальне здоров'я кісток.

Кеш'ю, хоч і не містять колаген без посередньо, відіграють важливу роль у його виробленні. Він багатий мідь – мінералом, який грає вирішальну роль у виробленні колагену та еластину.

Еластин, як і колаген, надає шкірі міцності та гнучкості. Також кеш'ю є джерелом цинку – ще одного мікроелемента, життєво важливого для відновлювання та вироблення колагену.

Для виробництва колагену також потрібний вітамін С. Його можна отримати, вживаючи фрукти та овочі, у тому числі цитрусові, червоний та зелений перець, помідори, темно-зелені листові овочі (броколі, капусту, брюссельську капусту).