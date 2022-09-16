В Україні проходить загальнонаціональна кампанія "Твоя кров може воювати. Стань донором". Її мета – популяризувати донорство та допомогти українським медичним закладам поповнити запаси крові, потреба в яких значно зросла з початком повномасштабного вторгнення.

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Твоя кров може воювати. Стань донором

Через війну та окупацію припинили роботу центри крові в Маріуполі, Сєвєродонецьку та Краматорську. Центр крові у Харкові, який щодня обстрілюють від кінця лютого, також зазнав часткових руйнувань на другий день вторгнення – відтоді його працівники перемістили все обладнання для збору крові до підвалу, де й працюють до сьогодні. Відповідно, запаси донорської крові та компонентів медичних закладів, що розташовані поблизу лінії фронту, поповнюють центри крові з міст у тилу.

У Києві 23 вересня на підтримку кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором" працівники Київського обласного центру служби крові проведуть забір крові та її компонентів в усіх охочих в приміщенні госпіталя "Добробут" за адресою Повітрофлотський проспект, 54, корпус С, 6 поверх. Здати кров можна буде з 9:00 до 13:00.

Від початку війни в Україні потреби у компонентах крові значно зросли, оскільки вони тепер потрібні не лише цивільним пацієнтам, але й бійцям, що захищають країну. Як правило, донорська кров та її компоненти потрібні у критичних випадках, тому для порятунку життів завжди повинні бути відповідні запаси, і їх потрібно постійно поповнювати. Одна донація крові зможе врятувати до трьох життів,

– розповіла медична директорка Київського обласного центру служби крові Оксана Петренко.

Хто може стати донором

Донорами можуть бути люди старші 18 років, вагою тіла не менше 50 кг та без протипоказань до донорства. Детальніше щодо протипоказань, а також про те, як підготуватися до здачі крові, можна прочитати на сайті МОЗ України.