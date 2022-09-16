В Украине проходит общенациональная кампания "Твоя кровь может воевать. Стань донором". Ее цель – популяризировать донорство и помочь украинским медицинским учреждениям пополнить запасы крови, потребность в которых значительно выросла с началом полномасштабного вторжения.

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Твоя кровь может воевать. Стань донором

Из-за войны и оккупации прекратили работу центры крови в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске. Центр крови в Харькове, который ежедневно обстреливают с конца февраля, также испытал частичные разрушения на второй день вторжения – с тех пор его работники переместили все оборудование для сбора крови в подвал, где и работают по сей день. Соответственно, запасы донорской крови и компонентов медицинских учреждений, расположенных вблизи линии фронта, пополняют центры крови из городов в тылу.

В Киеве 23 сентября в поддержку кампании "Твоя кровь может воевать. Стань донором" работники Киевского областного центра службы крови проведут забор крови и ее компонентов у всех желающих в помещении госпиталя "Добробут" по адресу Воздухофлотский проспект, 54, корпус С, 6 этаж. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 13:00.

С начала войны в Украине потребности в компонентах крови значительно возросли, поскольку они теперь нужны не только гражданским пациентам, но и защищающим страну бойцам. Как правило, донорская кровь и ее компоненты необходимы в критических случаях, поэтому для спасения жизней всегда должны быть соответствующие запасы, и их нужно постоянно пополнять. Одна донация крови сможет спасти до трех жизней,

– рассказала медицинский директор Киевского областного центра службы крови Оксана Петренко.

Кто может стать донором

Донорами могут быть люди старше 18 лет, весом тела не менее 50 кг и без противопоказаний к донорству. Подробнее о противопоказаниях, а также о том, как подготовиться к сдаче крови, можно прочитать на сайте Минздрава Украины.