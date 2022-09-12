В Министерстве здравоохранения рассказали, как подать заявку на программу медицинской эвакуации в ЕС.
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Кто может воспользоваться программой
Преимущество имеют следующие категории пациентов:
- с минно-взрывными травмами,
- с ожогами,
- дети и взрослые пациенты с новообразованиями,
- детей с орфанными (редкими врожденными или приобретенными) заболеваниями.
Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач на основе соответствующих установленных критериев .
Как происходит выезд на лечение за границу
- заведения здравоохранения формируют эвакуационные письма;
- Минздрав информирует страны-члены ЕС, вносит информацию в медицинскую информационную систему ЕС, осуществляющую поиск клиники;
- департаменты здравоохранения в регионах, при поддержке Минздрава и других ведомств и неправительственных организаций, транспортируют пациентов из стационаров в областях в координационные медучреждения, указанные выше.
Затем Минздрав согласовывает с Госпогранслужбой время и пункт пересечения границы. При поддержке областной военно-администрации осуществляется эвакуация пациентов в определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии.
Пока пациент находится на лечении в зарубежной клинике, Минздрав при содействии министерств здравоохранения стран-членов ЕС через платформу EWRS (Early Warning and Response System) отслеживает пребывание пациентов в клиниках стран ЕС.
Возвращение в Украину осуществляется через посольства или консульства в стране пребывания пациента.
Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны также могут самостоятельно подать предварительную заявку на программу медицинской эвакуации.
Для этого необходимо заполнить специальную заявку на сайте Минздрава. Затем в ведомстве верифицируют информацию, после чего пациент получает обратную связь.