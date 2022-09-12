В Министерстве здравоохранения рассказали, как подать заявку на программу медицинской эвакуации в ЕС.

Также на тему: Люди болеют чаще, но это еще не пик, – эпидемиологиня о ситуации с COVID-19 в Украине

Кто может воспользоваться программой

Преимущество имеют следующие категории пациентов:

с минно-взрывными травмами,

с ожогами,

дети и взрослые пациенты с новообразованиями,

детей с орфанными (редкими врожденными или приобретенными) заболеваниями.

Решение о направлении пациента на лечение за границу принимает врач на основе соответствующих установленных критериев .

Как происходит выезд на лечение за границу

заведения здравоохранения формируют эвакуационные письма;

Минздрав информирует страны-члены ЕС, вносит информацию в медицинскую информационную систему ЕС, осуществляющую поиск клиники;

департаменты здравоохранения в регионах, при поддержке Минздрава и других ведомств и неправительственных организаций, транспортируют пациентов из стационаров в областях в координационные медучреждения, указанные выше.

Затем Минздрав согласовывает с Госпогранслужбой время и пункт пересечения границы. При поддержке областной военно-администрации осуществляется эвакуация пациентов в определенные клиник-хабы или аэропорты в Польше, Румынии, Словакии.

Важно! Медицинская эвакуация для украинских пациентов на лечение за границу – бесплатная.

Пока пациент находится на лечении в зарубежной клинике, Минздрав при содействии министерств здравоохранения стран-членов ЕС через платформу EWRS (Early Warning and Response System) отслеживает пребывание пациентов в клиниках стран ЕС.

Возвращение в Украину осуществляется через посольства или консульства в стране пребывания пациента.

Тяжелобольные украинцы или получившие травмы в результате войны также могут самостоятельно подать предварительную заявку на программу медицинской эвакуации.

Для этого необходимо заполнить специальную заявку на сайте Минздрава. Затем в ведомстве верифицируют информацию, после чего пациент получает обратную связь.