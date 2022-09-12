У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як подати заявку на програму медичної евакуації до ЄС.

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Хто може скористатись програмою

Перевагу мають такі категорії пацієнтів:

з мінно-вибуховими травмами,

з опіками,

діти та дорослих пацієнти з новоутвореннями,

дітей з орфанними (рідкісними вродженими або набутими) захворюваннями.

Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює лікар на основі відповідних встановлених критеріїв.

Як відбувається виїзд на лікування за кордон

заклади охорони здоров’я формують евакуаційні листи;

МОЗ інформує країни-члени ЄС, вносить інформацію у медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клініки;

департаменти охорони здоров'я в регіонах, за підтримки МОЗ та інших відомств і неурядових організацій, транспортують пацієнтів зі стаціонарів в областях до координаційних медзакладів, зазначених вище.

Потім МОЗ узгоджує з Держприкордонслужбою час та пункт перетину кордону. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.

Важливо! Медична евакуація для українських пацієнтів на лікування за кордон – безкоштовна.

Поки пацієнт знаходиться на лікуванні у закордонній клініці, МОЗ, за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС, через платформу EWRS (Early Warning and Response System) відслідковує перебування пацієнтів в клініках країн ЄС.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.

Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, також можуть самостійно подати попередню заявку на програму медичної евакуації.

Для цього необхідно заповнити спеціальну заявку на сайті МОЗ. Потім у відомстві верифікують інформацію, після чого пацієнт отримує зворотний зв'язок.