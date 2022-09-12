У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як подати заявку на програму медичної евакуації до ЄС.
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Хто може скористатись програмою
Перевагу мають такі категорії пацієнтів:
- з мінно-вибуховими травмами,
- з опіками,
- діти та дорослих пацієнти з новоутвореннями,
- дітей з орфанними (рідкісними вродженими або набутими) захворюваннями.
Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон ухвалює лікар на основі відповідних встановлених критеріїв.
Як відбувається виїзд на лікування за кордон
- заклади охорони здоров’я формують евакуаційні листи;
- МОЗ інформує країни-члени ЄС, вносить інформацію у медичну інформаційну систему ЄС, яка здійснює пошук клініки;
- департаменти охорони здоров'я в регіонах, за підтримки МОЗ та інших відомств і неурядових організацій, транспортують пацієнтів зі стаціонарів в областях до координаційних медзакладів, зазначених вище.
Потім МОЗ узгоджує з Держприкордонслужбою час та пункт перетину кордону. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.
Поки пацієнт знаходиться на лікуванні у закордонній клініці, МОЗ, за сприяння міністерств охорони здоров’я країн-членів ЄС, через платформу EWRS (Early Warning and Response System) відслідковує перебування пацієнтів в клініках країн ЄС.
Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта.
Важкохворі українці або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, також можуть самостійно подати попередню заявку на програму медичної евакуації.
Для цього необхідно заповнити спеціальну заявку на сайті МОЗ. Потім у відомстві верифікують інформацію, після чого пацієнт отримує зворотний зв'язок.