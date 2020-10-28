Пацієнтів з коронавірусом у столичних стаціонарах більше не тримають до повного одужання. Така ситуація склалася через брак місць в лікарнях.

Про це в інтерв'ю Obozrevatel TV розповіла головлікарка Київської міської клінічної лікарні № 4 Тетяна Мостепан.

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За її словами, хворих виписують, як тільки їхній стан стабілізовано, оскільки ліжок катастрофічно не вистачає.

Ми фактично щодня виписуємо по 60-70 осіб. Ми вже давно не працюємо в такому легкому режимі, коли пацієнт може перебувати зайвий день на ліжку. Критичний стан знято, пацієнт стабілізований, він тримає сатурацію, дихає і доліковуватися повинен вдома, його вже має доводити первинна ланка,

– сказала Мостепан.

Вона наголосила, що тепер пацієнти потрапляють в лікарні у важчому стані та жоден медзаклад не може чекати повного одужання хворих.

На думку лікарки, вірус став агресивнішим.

"Це хворі, яких не порівняти з тими, які були у квітні або в травні. Вони стали важчими, починаючи з серпня місяця, і майже всі з дихальною недостатністю. Нам важко визначити, чи пов'язано це з тим, що вірус став агресивнішим, або з тим, що люди стали більш легковажними. На нашу думку, все ж вірус став реактивнішим", – розповіла головна лікарка.



Пацієнти у групі ризику, які потребують госпіталізації при COVID-19 / Інфографіка: 24 каналу