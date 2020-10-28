Пациентов с коронавирусом в столичных стационарах больше не держат до полного выздоровления. Такая ситуация сложилась из-за нехватки мест в больницах.

Об этом в интервью Obozrevatel TV рассказала главврач Киевской городской клинической больницы № 4 Татьяна Мостепан.

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По ее словам, больных выписывают, как только их состояние стабилизировано, поскольку коек катастрофически не хватает.

Мы фактически ежедневно выписываем по 60-70 человек. Мы уже давно не работаем в таком легком режиме, когда пациент может находиться лишний день на кровати. Критическое состояние снято, пациент стабилизирован, он держит сатурацию, дышит и долечиваться должен дома, его уже должно доводить первичное звено,

- сказала Мостепан.

Она подчеркнула, что теперь пациенты попадают в больницы в тяжелом состоянии, и ни одно медучреждение не может ждать полного выздоровления больных.

По мнению врача, вирус стал агрессивнее.

"Это больные, которых не сравнить с теми, которые были в апреле или в мае. Они стали тяжелее, начиная с августа месяца, и почти все с дыхательной недостаточностью. Нам трудно определить, связано ли это с тем, что вирус стал более агрессивным, или с тем, что люди стали более легкомысленными. По нашему мнению, все же вирус стал реактивнее", - рассказала главная врач.



Пациенты в группе риска, нуждающиеся в госпитализации при COVID-19 / инфографика: 24 канала