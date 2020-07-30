Китайські медики врятували життя 23-річної жінки, в якої серце не билося три дні.

Про це пише видання Global Times. Жінку з фульмінантним міокардитом врятували у лікарні в Сіані, що у провінції Шеньсі на північному заході Китаю.

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Серце дівчини не билося три дні. Щоб врятувати пацієнтку, лікарі екстрено застосували екстракорпоральну мембранну оксигенацію – альтернативний метод насичення крові киснем.

Жінка три дні балансувала на межі життя і смерті. У результаті – серцева функція пацієнтки відновилася.

Лікарі розповіли, що дівчина завжди лягала пізно спати, тому імунна система її організму ослабла. В середині липня дівчина застудилася, що призвело до фульмінантного міокардиту, внаслідок якого у неї був кардіогенний шок, і перестало битися серце.

Протягом трьох днів дівчина залишалася у свідомості й розмовляла з людьми довкола, йдеться у джерелі.