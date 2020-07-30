Китайские медики спасли жизнь 23-летней пациентки, у которой сердце не билось три дня.

Об этом пишет издание Global Times. Женщину с фульминантным миокардитом спасли в больнице в Сиане, в провинции Шэньси на северо-западе Китая.

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Сердце девушки не билось три дня. Чтобы спасти пациентку, врачи экстренно применили экстракорпоральную мембранную оксигенацию – альтернативный метод насыщения крови кислородом.

Женщина три дня балансировала на грани жизни и смерти. В результате – сердечная функция пациентки восстановилась.

Врачи рассказали, что девушка всегда ложилась поздно спать, поэтому иммунная система его организма ослабла. В середине июля девушка простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее был кардиогенный шок, и перестало биться сердце.

В течение трех дней девушка оставалась в сознании и разговаривала с людьми вокруг, говорится в источнике.