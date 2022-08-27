Чому не можна їсти кісточки

Дорослій людині потрібно з'їсти від 150 до кількох тисяч кісточок, залежно від сорту яблук, щоб отруїтися ціанідом, а в яблуку зазвичай 5 – 8 насінин. Тому отруїтися можна, якщо з'їсти відразу 18 плодів, пережовуючи їхні кісточки.

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Ядра абрикоса, персика і вишні більші, тому отруїтися ними простіше. Чоловік у Великій Британії отруївся трьома з'їденими ядрами вишневих кісточок. Смертельним для дорослого вважається вживання більш як трьох ядер кісточок абрикоса, для дитини молодшої за три роки — половину одного ядра.

Точна доза, яка може нашкодити, не визначена, оскільки кісточки можуть бути різного розміру та містити різну кількість амігдаліну. Крім того, його дію посилює речовина бета-глюкуронідазу, якої багато в стручковій квасолі, персиках, селері та моркві, тому краще не заїдати їх ядрами кісточок вишні, абрикосу та інших плодів.

Симптоми отруєння ціанідом

головний біль та запаморочення;

нудота, блювання, діарея;

слабкість;

прискорене дихання;

запаморочення;

посиніння шкіри через нестачу кисню у крові;

проблеми з ходьбою через пошкоджені нерви;

порушення свідомості;

судоми.

У результаті може відбутися порушення серцевого ритму, роботи печінки та смерть.

Кісточки не лікують рак

Раніше вважалося, що абрикосові кісточки можуть допомогти в лікуванні раку, з них отримують амігдалін і виробляють препарат "Лаетріл", а іноді люди їдять ядра абрикоса, сподіваючись перемогти рак таким методом. Але FDA не схвалило застосування цього препарату – докази ефективності його дії проти онкології не підтвердились.

Хороша новина – фермент, який переводить амігдалін в ціаністий водень, руйнується при нагріванні, тому ядра плодів стають безпечними при обсмажуванні та варінні. Вишневі кісточки зі звареного компоту або подрібнені ядра при приготуванні сиропу або глазурі не зашкодять здоров'ю.