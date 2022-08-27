Почему нельзя есть косточки

Взрослому человеку нужно съесть от 150 до нескольких тысяч косточек в зависимости от сорта яблок, чтобы отравиться цианидом, а в яблоке обычно 5 – 8 семян. Поэтому отравиться можно, если есть сразу 18 плодов, пережевывая их косточки.

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Ядра абрикоса, персика и вишни больше, поэтому отравиться ими проще. Человек в Великобритании отравился тремя съеденными ядрами вишневых косточек. Смертельным для взрослого считается употребление более трех ядер косточек абрикоса, для ребенка младше трех лет — половина одного ядра.

Точная доза, которая может навредить, не определена, поскольку косточки могут быть разного размера и содержать разное количество амигдалина. Кроме того, его действие усиливает вещество бета-глюкуронидаза, которого много в стручковой фасоли, персиках, сельдерее и моркови, поэтому лучше не заедать их ядрами косточек вишни, абрикоса и других плодов.

Симптомы отравления цианидом

головные боли и головокружение;

тошнота, рвота, диарея;

слабость;

учащенное дыхание;

головокружение;

посинение кожи из-за недостатка кислорода в крови;

проблемы с ходьбой из-за поврежденных нервов;

нарушение сознания;

судороги.

В результате может произойти нарушение сердечного ритма, работы печени и смерть.

Косточки не лечат рак

Ранее считалось, что абрикосовые косточки могут помочь в лечении рака, из них получают амигдалин и производят препарат "Лаэтрил", а иногда люди едят ядра абрикоса, надеясь победить рак таким методом. Но FDA не одобрило применение этого препарата – доказательства эффективности его действия против онкологии не подтвердились.

Хорошая новость – фермент, переводящий амигдалин в цианистый водород, разрушается при нагревании, поэтому ядра плодов становятся безопасными при обжаривании и варке. Вишневые косточки из сваренного компота или измельченные ядра при приготовлении сиропа или глазури не повредят здоровью.