Лисі чоловіки частіше ризикують зіткнутися з важким перебігом коронавірусу. В їхньому організмі переважають гормони, які допомагають вірусу проникати в клітини.

Йдеться про андрогени, які викликають втрату волосся у чоловіків, пише The Telegraph.

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Спостереження в іспанських лікарнях показали цей зв'язок з найважчими випадками COVID-19. Вчені з Brown University вважають, що лисина є одним зі способів передбачення тяжкості перебігу коронавірусної інфекції.

Раніше наука вже переконалася в тому, що чоловіки переносять цю хворобу важче і вмирають частіше, ніж жінки. Наприклад, статистика з Великобританії показує, що чоловіки працездатного віку у два рази частіше за жінок помирають від вірусу.



Чоловічі гормони підвищують ризик важкої форми COVID-19 / Фото unsplash.com

Як впливають гормони

Одним з пояснень феномену, що андрогенні гормони стають воротами для проникнення вірусу в клітини. І ось тепер помітили непропорційно велику кількість померлих лисих чоловіків з хворобою.

В ході одного дослідження за участю 122 пацієнтів 79% чоловіків з позитивним діагнозом на COVID-19 були лисими. Трохи раніше дослідження за участю 41 пацієнта в Іспанії показало, що 71% хворих також були лисими.

Хоча за масштабами це були невеликі дослідження, а для остаточного підтвердження висновків потрібно більшу кількість спостережень, попередні результати вже дозволяють сказати, що чоловіче облисіння – один з факторів ризику важкого перебігу COVID-19 і смерті від нього.