Лысые мужчины чаще рискуют столкнуться с тяжелым течением коронавируса. В их организме преобладают гормоны, которые помогают вирусу проникать в клетки.

Речь идет об андрогенах, которые вызывают потерю волос у мужчин, пишет The Telegraph.

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Наблюдения в испанских больницах показали эту связь с тяжелыми случаями COVID-19. Ученые из Brown University считают, что лысина является одним из способов предсказания тяжести коронавирусной инфекции.

Ранее наука уже убедилась в том, что мужчины переносят эту болезнь тяжелее и умирают чаще, чем женщины. Например, статистика из Великобритании показывает, что мужчины трудоспособного возраста в два раза чаще женщин умирают от вируса.



Мужские гормоны повышают риск тяжелой формы COVID-19 / Фото unsplash.com

Как влияют гормоны

Одним из объяснений феномена, что андрогенные гормоны становятся воротами для проникновения вируса в клетки. И вот теперь заметили непропорционально большое количество умерших лысых мужчин с болезнью.

В ходе одного исследования с участием 122 пациентов 79% мужчин с положительным диагнозом COVID-19 были лысыми. Немного ранее исследования с участием 41 пациента в Испании показало, что 71% больных также были лысыми.

Хотя по масштабам это были небольшие исследования, а для окончательного подтверждения выводов потребуется большее количество наблюдений, предварительные результаты уже позволяют сказать, что мужское облысение – один из факторов риска тяжелого течения COVID-19 и смерти от него.