Ці нові дані опублікували у спеціалізованому журналі з медицини раку BMJ Oncology.
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Яка статистика онкозахворювань у молодому віці
Глобальні випадки раннього початку раку також почастішали – з 1,82 мільйона випадків в 1990 році до 3,26 мільйона у 2019 році.
Чинниками зростання кількості молодих людей, хворих на рак, можуть бути:
- неправильне харчування,
- надмірне вживання алкоголю й тютюну,
- недостатня фізична активність і ожиріння.
- збільшення стресу
- та несприятлива екологія.