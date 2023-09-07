Эти новые данные были опубликованы в специализированном журнале по медицине рака BMJ Oncology.

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Какая статистика онкозаболеваний в молодом возрасте

Глобальные случаи раннего начала рака также участились – с 1,82 миллионов случаев в 1990 году до 3,26 миллионов в 2019 году.

Факторами роста числа молодых людей, больных раком, могут быть:

неправильное питание,

чрезмерное употребление алкоголя и табака,

недостаточная физическая активность и ожирение.

увеличение стресса

и неблагоприятная экология.