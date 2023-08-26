Об этом говорится в исследовании журнала BMJ Oncology. Его провели под руководством Университетского колледжа Лондона, Фонда больниц Университетского колледжа Лондона NHS (UCLH) и Королевского колледжа Лондона.

Смотрите также Кофе снижает риск развития инсульта: новое исследование

МРТ-скрининг раком предстательной железы может помочь снизить смертность среди больных. Вероятно, болезнь удастся выявлять даже в тех случаях, когда анализ ПСА не идентифицирует угрозу.

Детали исследования

В эксперименте приняли участие 303 мужчины в возрасте от 50 до 75 лет, которым предложили пройти МРТ и анализ на простатоспецифический антиген.

Среди тех, кто имел средний показатель ПСА, 16% прошли МРТ, указавшую на наличие рака простаты. То есть если бы в больнице этим мужчинам провели только анализ на ПСА Более 30 из них не направили бы на дальнейшее обследование.

Эти результаты указывают, что МРТ может стать более надежным методом раннего выявления потенциально серьезных видов рака.

– сказала автор исследования Кэролайн Мур.

Это революция в диагностике рака

Команда исследователей подчеркнула, что результаты исследования свидетельствуют о необходимости рассмотреть новый подход к скринингу рака предстательной железы.

"МРТ – это революция в диагностике рака предстательной железы", – считает заместитель директора по исследованиям Prostate Cancer UK Саймон Гривесон.