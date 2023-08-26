Про це йдеться у дослідженні в журналі BMJ Oncology. Його провели під керівництвом Університетського коледжу Лондона, Фонду лікарень Університетського коледжу Лондона NHS (UCLH) та Королівського коледжу Лондона.
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Деталі дослідження
В експерименті взяли участь 303 чоловіків у віці від 50 до 75 років, яким запропонували пройти МРТ та аналіз на простатоспецифічний антиген.
Серед тих, хто мав середній показник ПСА, 16% пройшли МРТ, яка вказала на наявність раку простати. Тобто, якби в лікарні цим чоловікам провели лише аналіз на ПСА, понад 30 з них не направили б на подальше обстеження.
Ці результати вказують, що МРТ може стати більш надійним методом раннього виявлення потенційно серйозних видів раку,
– сказала авторка дослідження Керолайн Мур.
Це революція в діагностиці раку
Команда дослідників наголосили, що результати дослідження свідчать про необхідність розглянути новий підхід до скринінгу раку передміхурової залози.
"МРТ – це революція в діагностиці раку передміхурової залози", – вважає заступник директора з досліджень Prostate Cancer UK Саймон Грівесон.