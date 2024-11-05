На жаль, кожен п'ятий пацієнт в Україні дізнається про свій онкологічний діагноз на пізніх стадіях. Ба більше, кожен четвертий пацієнт не проживає навіть рік після встановлення діагнозу, повідомляє 24 Канал.

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Це стосується навіть тих форм раку, які можна виявити без використання складного обладнання, таких як рак шкіри чи грудей. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від 30% до 50% онкологічних захворювань можна уникнути, якщо дотримуватися здорового способу життя.

"ОнкоПросвіта – здоров'я починається з освіти"

Саме тому громадська організація "Центр дієвих рішень" ініціювала проєкт "ОнкоПросвіта". Ця просвітницька ініціатива має на меті зменшення рівня смертності від онкологічних захворювань шляхом підвищення обізнаності населення про профілактику, діагностику та сучасні методи лікування раку.

З гаслом "ОнкоПросвіта – здоров'я починається з освіти" об'єдналися провідні онкологи з різних регіонів України, пацієнти, які знаходяться в ремісії, та психоонкологи, щоб допомогти тисячам українців в умовах війни та постійного стресу дбати про своє здоров'я та профілактику раку.

У рамках проєкту експерти підготували понад 20 корисних інформаційних відео, що дають поради про те, як і коли проходити профілактичні огляди, як подолати психологічні бар'єри до обстежень та як уникнути різних видів раку.

Цей проєкт може бути цікавим не тільки для пацієнтів з онкологічними діагнозами та їхніх родин, а й для широкого кола українців, які піклуються про своє здоров'я.

Які теми висвітлює проєкт

У відео розглянуті найпоширеніші питання про онкологію:

Переглянути всі ролики можна на YouTube-каналі інформаційного партнера проєкту MEDplus.