К сожалению, каждый пятый пациент в Украине узнает о своем онкологическом диагнозе на поздних стадиях. Более того, каждый четвертый пациент не проживает даже год после установления диагноза, сообщает 24 Канал.

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Это касается даже тех форм рака, которые можно обнаружить без использования сложного оборудования, таких как рак кожи или груди. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от 30% до 50% онкологических заболеваний можно избежать, если придерживаться здорового образа жизни.

"ОнкоПросвита – здоровье начинается с образования"

Именно поэтому общественная организация "Центр действенных решений" инициировала проект "ОнкоПросвита". Эта просветительская инициатива имеет целью уменьшение уровня смертности от онкологических заболеваний путем повышения осведомленности населения о профилактике, диагностике и современных методах лечения рака.

С лозунгом "ОнкоПросвита – здоровье начинается с образования" объединились ведущие онкологи из разных регионов Украины, пациенты, которые находятся в ремиссии, и психоонкологи, чтобы помочь тысячам украинцев в условиях войны и постоянного стресса заботиться о своем здоровье и профилактике рака.

В рамках проекта эксперты подготовили более 20 полезных информационных видео, дающих советы о том, как и когда проходить профилактические осмотры, как преодолеть психологические барьеры к обследованиям и как избежать различных видов рака.

Этот проект может быть интересным не только для пациентов с онкологическими диагнозами и их семей, но и для широкого круга украинцев, которые заботятся о своем здоровье.

Какие темы освещает проект

В видео рассмотрены самые распространенные вопросы об онкологии:

Посмотреть все ролики можно на YouTube-канале информационного партнера проекта MEDplus.