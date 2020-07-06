Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19

Станом на 6 липня в Україні виявили 543 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, загалом – 49 043.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу.

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Всього від початку епідемії в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19. На жаль, 1 262 пацієнти померли від ускладнень, викликаних вірусом. З позитивних новин – 21 703 людини змогли подолати коронавірус.

За минулу добу виявили 543 нових випадки в Україні. Кількість є значно меншою, ніж дані за останні кілька днів. Однак це спостерігається кожного початку тижня, адже на вихідних зазвичай лабораторії роблять менше тестів на коронавірус. Згодом звіти з вихідних можуть прийти серед тижня.

Ми бачимо тільки 543 особи. Це менше, ніж ми фіксували за останні три тижні,

– підтвердив голова МОЗ Максим Степанов.

Антирейтинг областей, де зафіксовано найбільшу кількість випадків, досі очолює Львівщина. Лише за минулу добу підтверджено інфікування у 104 осіб, загальна кількість сягає 6 301. Активних випадків – 5 172.

У столиці України підтверджено 5 602 випадки (за минулу добу – 59), 116 смертей та 1 809 осіб, які одужали.

За минулу добу кількість летальних випадків збільшилася на 13. Найбільше смертей зафіксовано на Закарпатті – 3.

Одужало 327 людей за попередню добу.

Кількість випадків COVID-19 в областях України