Кількість хворих різко зменшилась: в Україні зафіксували 543 нових випадки COVID-19
Станом на 6 липня в Україні виявили 543 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, загалом – 49 043.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу.
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За минулу добу виявили 543 нових випадки в Україні. Кількість є значно меншою, ніж дані за останні кілька днів. Однак це спостерігається кожного початку тижня, адже на вихідних зазвичай лабораторії роблять менше тестів на коронавірус. Згодом звіти з вихідних можуть прийти серед тижня.
Ми бачимо тільки 543 особи. Це менше, ніж ми фіксували за останні три тижні,
– підтвердив голова МОЗ Максим Степанов.
Антирейтинг областей, де зафіксовано найбільшу кількість випадків, досі очолює Львівщина. Лише за минулу добу підтверджено інфікування у 104 осіб, загальна кількість сягає 6 301. Активних випадків – 5 172.
У столиці України підтверджено 5 602 випадки (за минулу добу – 59), 116 смертей та 1 809 осіб, які одужали.
За минулу добу кількість летальних випадків збільшилася на 13. Найбільше смертей зафіксовано на Закарпатті – 3.
Одужало 327 людей за попередню добу.
Кількість випадків COVID-19 в областях України
- Львівська область – 6301 (+104)
- Київ – 5602 (+59)
- Чернівецька область – 5018 (+16)
- Рівненська область – 4190 (+82)
- Закарпатська область – 3375 (+54)
- Київська область – 2789 (+15)
- Волинська область – 2752 (+47)
- Івано-Франківська область – 2700 (+45)
- Харківська область – 2371 (+23)
- Тернопільська область – 2101 (+32)
- Вінницька область – 1967 (+16)
- Одеська область – 1883 (+18)
- Житомирська область – 1468 (+7)
- Дніпропетровська область – 1115
- Хмельницька область – 842 (+3)
- Донецька область – 681 (+1)
- Черкаська область – 670 (+9)
- Кіровоградська область – 659 (+1)
- Запорізька область – 597
- Чернігівська область – 576 (+4)
- Миколаївська область – 461 (+3)
- Полтавська область – 324
- Сумська область – 321 (+4)
- Херсонська область – 196
- Луганська область – 84