Количество больных резко уменьшилось: в Украине зафиксировали 543 новых случая COVID-19
По состоянию на 6 июля в Украине выявили 543 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в целом – 49 043.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса.
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За минувшие сутки выявили 543 новых случая в Украине. Количество значительно меньше, чем данные за последние несколько дней. Однако это наблюдается в каждом начале недели, ведь на выходных обычно лаборатории делают меньше тестов. Впоследствии отчеты за выходные могут прийти среди недели.
Мы видим только 543 человека. Это меньше, чем мы фиксировали за последние три недели,
– подтвердил глава Минздрава Максим Степанов.
Антирейтинг областей, где зафиксировано наибольшее количество случаев, до сих пор возглавляет Львовщина. Только за минувшие сутки подтверждено инфицирование у 104 человек, общее количество достигает 6 301. Активных случаев – 5172.
В столице Украины подтверждено 5602 случая (за минувшие сутки – 59), 116 смертей и 1809 лиц, которые выздоровели.
За минувшие сутки количество летальных случаев увеличилось на 13. Больше всего смертей зафиксировано в Закарпатье – 3.
Выздоровели 327 человек за предыдущие сутки.
Количество случаев COVID-19 в областях Украины
- Львовская область – 6301 (+104)
- Киев – 5602 (+59)
- Черновицкая область – 5018 (+16)
- Ровненская область – 4190 (+82)
- Закарпатская область – 3375 (+54)
- Киевская область – 2789 (15)
- Волынская область – 2752 (+47)
- Ивано-Франковская область – 2700 (45)
- Харьковская область – 2371 (+23)
- Тернопольская область – 2101 (32)
- Винницкая область – 1967 (+16)
- Одесская область – 1883 (+18)
- Житомирская область – 1468 (7)
- Днепропетровская область – 1115
- Хмельницкая область – 842 (+3)
- Донецкая область – 681 (+1)
- Черкасская область – 670 (+9)
- Кировоградская область – 659 (+1)
- Запорожская область – 597
- Черниговская область – 576 (+4)
- Николаевская область – 461 (+3)
- Полтавская область – 324
- Сумская область – 321 (+4)
- Херсонская область – 196
- Луганская область – 84