Британські вчені повідомили, що через пандемію коронавірусної інфекції у світі кількість дітей, які народжуються мертвими, зросла у два рази.

Як пише видання HSJ, причиною збільшення кількості мертвонароджених дітей стало те, що вагітні жінки частіше відкладають звернення до лікаря через пандемію СOVID-19 і карантинні обмеження.

Читайте також Що таке колективний імунітет та чи зупинить він пандемію COVID-19, – пояснення Супрун

Згідно з повідомленням, слідчі органи охорони здоров'я Великої Британії розпочали аналіз потенційного збільшення кількості мертвонароджених під час першої хвилі пандемії.

Відділ розслідувань безпеки охорони здоров'я (HSIB) займається розслідуванням справи 40 мертвонароджених, які з'явилися на світ з квітня по червень цього року. До прикладу, за цей же період минулого року відділ розслідував 24 випадки мертвонародження.

Гінекологи-акушери б'ють на сполох, що на першому етапі пандемії зменшилось число вагітних жінок, які зверталися по невідкладну допомогу.

"Що ми помітили протягом початкового періоду пандемії, так це те, що ми спостерігали приблизно вдвічі більше мертвонароджених у порівнянні з тим самим часом минулого року. Усі ці розслідування тривають і завершуються. Нам потрібно розглянути їх повністю, щоб зрозуміти деякі нюанси", – заявила заступниця директора з розслідувань материнства в HSIB Сенді Льюїс.