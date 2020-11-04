Британские ученые сообщили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире количество детей, рождающихся мертвыми, выросло в два раза.

Как пишет издание HSJ, причиной увеличения количества мертворожденных детей стало то, что беременные женщины чаще откладывают обращение к врачу из-за СOVID-19, поэтому количество мертворожденных увеличилось вдвое.

Читайте также Что такое коллективный иммунитет и остановит ли он пандемию COVID-19, – объяснение Супрун

Согласно сообщению, следственные органы здравоохранения Великобритании провели анализ потенциального увеличения количества мертворожденных во время первой волны пандемии.

Отдел расследований безопасности здравоохранения (HSIB) занимается расследованием дела 40 мертворожденных, которые появились на свет с апреля по июнь этого года. К примеру, за этот же период прошлого года отдел расследовал 24 случая мертворождения.

Гинекологи-акушеры бьют тревогу, что на первом этапе пандемии уменьшилось число беременных женщин, которые обращались за неотложной помощью.

"Что мы заметили в течение начального периода пандемии, так это то, что мы наблюдали примерно вдвое больше мертворожденных по сравнению с тем же временем прошлого года. Все эти расследования продолжаются и завершаются. Нам нужно рассмотреть их полностью, чтобы понять некоторые нюансы", – заявила заместитель директора по расследованиям материнства в HSIB Сэнди Льюис.