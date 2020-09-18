Вчені закликають звернути увагу на вміст токсичних речовин в килимах і килимових покриттях. Дослідження виявило понад 59 небезпечних речовин в килимах, включаючи канцерогени та важкі метали, які мають серйозні наслідки для здоров'я

Про це йдеться в дослідженні Європейського союзу громадської охорони здоров'я.

Також на тему: Навчилися знищувати ракові пухлини за допомогою золота

Небезпечні килими

Попадання цих токсичних речовин в організм при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру є надзвичайно небезпечним для вагітних жінок, немовлят і маленьких дітей, які особливо вразливі до їхнього впливу. Ці токсини можуть викликати рак, проблеми з репродуктивною та ендокринною системою.

Важкі метали, включаючи свинець, кадмій і ртуть, можуть використовуватися в килимових покриттях в складі барвників і пігментів. Крім того, вони застосовуються як каталізатор при виробництві синтетичних тканин або килимових підкладок.

Занепокоєння викликають і інші хімічні речовини, які використовуються для запобігання накопичень запахів в тканині килимів, як антипіренів (компонентів, що додаються для забезпечення вогнезахисту), і в якості протимікробного або водовідштовхувального просочення.

Незаборонені токсини

Багато з цих токсичних хімічних речовин є постійними забруднювачами, і наслідки для здоров'я від контакту з ними виявляються тільки через десятиліття. Крім того, 37 з 59 токсичних речовин не заборонені до використання при виробництві килимів.

Багато з них навіть не були повністю оцінені на вплив на здоров'я та навколишнє середовище. Тільки 10 речовин з цього списку нині визначені ЄС як речовини "високого рівня небезпеки", але з них лише 4 формально заборонені на ринку.