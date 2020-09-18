Ученые призывают обратить внимание на содержание токсичных веществ в коврах и ковровых покрытиях. Исследование выявило более 59 опасных веществ в коврах, включая канцерогены и тяжелые металлы, которые имеют серьезные последствия для здоровья

Об этом говорится в исследовании Европейского союза общественного здравоохранения.

Также по теме: Научились уничтожать раковые опухоли с помощью золота

Опасные ковры

Попадание этих токсичных веществ в организм при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу является чрезвычайно опасным для беременных женщин, младенцев и маленьких детей, которые особенно уязвимы к их воздействию. Эти токсины могут вызывать рак, проблемы с репродуктивной и эндокринной системой.

Тяжелые металлы, включая свинец, кадмий и ртуть, могут использоваться в ковровых покрытиях в составе красителей и пигментов. Кроме того, они применяются в качестве катализатора при производстве синтетических тканей или ковровых подложек.

Беспокойство вызывают и другие химические вещества, которые используются для предотвращения накопления запахов в ткани ковров, как антипиренов (компонентов, которые добавляются для обеспечения огнезащиты), и в качестве противомикробной или водоотталкивающей пропитки.

Запрещенные токсины

Многие из этих токсичных химических веществ являются постоянными загрязнителями, и последствия для здоровья от контакта с ними выявляются только через десятилетия. Кроме того, 37 из 59 токсичных веществ не запрещены к использованию при производстве ковров.

Многие из них даже не были полностью оценены на воздействие на здоровье и окружающую среду. Только 10 веществ из этого списка сейчас определены ЕС как вещества "высокого уровня опасности", но из них только 4 формально запрещены на рынке.