Кесарів розтин вважається однією з найдавніших операцій, проте спочатку процедуру проводили виключно померлим вагітним для порятунку плоду. Згодом медицина та її методи вдосконалювалися, тому сьогодні цей спосіб пологів практикують у багатьох розвинених країнах.

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Негативний вплив кесаревого розтину

Як і інші види операцій, кесарів розтин пов'язаний із ризиками – як для матері, яка, зокрема, може зіткнутися з сильною кровотечею, інфекцією слизової оболонки тіла матки, небажаною реакцією на анестезію, так і для дитини. Наприклад, у дітей, які з'явилися на світ у такий спосіб, частіше зустрічаються проблеми з диханням. Крім того, є ймовірність хірургічної травми.

Тепер вчені повідомили, що у дітей, народжених традиційно, склад мікробіоти корелює з сильнішою імунною відповіддю після вакцинації порівняно з тими, чиїм матерям знадобився кесарів розтин. Крім методів пологів, на мікробіом також впливають прийом антибіотиків, харчування та грудне вигодовування.

Нове дослідження кесаревого розтину

У дослідженні обстежили 101 здорове немовля, народжене природним шляхом або методом кесаревого розтину, та вивчили склад їхнього мікробіому протягом перших 12 місяців життя. Крім цього, дослідники оцінили рівень антитіл, вироблених після введення двох стандартних дитячих вакцин для профілактики респіраторних інфекцій – пневмококової та менінгококової – через 12 і 18 місяців з моменту появи малюків на світ.

З'ясувалося, що традиційні пологи корелюють з підвищеним рівнем біфідобактерій та кишкової палички у кишковому мікробіомі у перші місяці життя та вищими титрами антитіл IgG після вакцинації обома препаратами.