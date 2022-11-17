Кесарево сечение считается одной из самых древних операций, однако сначала процедуру проводили исключительно умершим беременным для спасения плода. Впоследствии медицина и ее методы усовершенствовались, поэтому сегодня этот способ родов практикуют во многих развитых странах.

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Негативное влияние кесарева сечения

Как и другие виды операций, кесарево сечение связано с рисками – как для матери, которая, в частности, может столкнуться с сильным кровотечением, инфекцией слизистой матки, нежелательной реакцией на анестезию, так и для ребенка. К примеру, у детей, появившихся на свет таким образом, чаще встречаются проблемы с дыханием. Кроме того, есть вероятность хирургической травмы.

Теперь ученые сообщили, что у детей, рожденных традиционно, состав микробиоты коррелирует с более сильным иммунным ответом после вакцинации по сравнению с теми, чьим матерям понадобилось кесарево сечение. Кроме методов родов, микробиом также влияют прием антибиотиков, питание и грудное вскармливание.

Новое исследование кесарева сечения

В исследовании обследовали 101 здорового младенца, рожденного естественным путем или методом кесарева сечения, и изучили состав их микробиому в течение первых 12 месяцев жизни. Кроме этого, исследователи оценили уровень антител, производимых после введения двух стандартных детских вакцин для профилактики респираторных инфекций – пневмококковой и менингококковой – через 12 и 18 месяцев с момента появления малышей на свет.

Выяснилось, что традиционные роды коррелируют с повышенным уровнем бифидобактерий и кишечной палочки в кишечном микробиоме в первые месяцы жизни и высшими титрами антител IgG после вакцинации обоими препаратами.