У матерей с ожирением дарят своим детям повышенный риск инфекции и воспалительных реакций, однако точные механизмы влияния повышенного содержания жиров в диете на развитие эмбриона пока не ясны.

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Новое исследование ожирения

В этот раз ученые заинтересовались влиянием так называемой западной диеты, которая предполагает большое количество животных продуктов, жареной и соленой пищи, на гемопоэз ребенка, то есть развитие у нее клеток крови и иммунитета.

На поздних сроках беременности костный мозг ребенка становится центром развития клеток крови, где путем дифференцировки из клеток предшественников образуются макрофаги и B-лимфоциты – одни из главных агентов нашего иммунитета. Чтобы изучить влияние диеты матери на развитие этих клеток, исследователи из Орегонского национального исследовательского центра приматов (США) изучили гемопоэз у эмбрионов макак-резусов, чьи матери получали пищу или с высоким или низким содержанием жиров.

Ожирение и калорийная диета оказывает влияние на иммунитет потомства.

Результаты оказались тревожными: подобная диета привела к серьезным нарушениям в развитии клеток иммунитета. В дополнение к воспалительной реакции среди клеток-предшественников исследователи обнаружили пониженную активность макрофагов и B-лимфоцитов.

Поскольку исследования проводили на небольшой выборке (четыре и девять макак, получавших жирное и нежирное питание), ученые не смогли отследить другие, более слабые влияния материнской диеты на здоровье плода. К тому же поскольку для достижения целей исследования эмбрионов пришлось умертвить, ученые не смогли оценить влияние жирной диеты на здоровье родившихся детенышей.