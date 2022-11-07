У матерів з ожирінням дарують своїм дітям підвищений ризик інфекції та запальних реакцій, проте точні механізми впливу підвищеного вмісту жирів у дієті на розвиток ембріона поки що не зрозумілі.

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Нове дослідження ожиріння

Цього разу вчені зацікавилися впливом так званої західної дієти, яка передбачає велику кількість тваринних продуктів, смаженої та солоної їжі, на гемопоез дитини, тобто розвиток у неї клітин крові та імунітету.

На пізніх термінах вагітності кістковий мозок дитини стає центром розвитку клітин крові, де шляхом диференціювання з клітин-попередників утворюються макрофаги та B-лімфоцити – одні з головних агентів нашого імунітету. Щоб вивчити вплив дієти матері на розвиток цих клітин, дослідники з Орегонського національного дослідницького центру приматів (США) вивчили гемопоез у ембріонів макак-резусів, чиї матері отримували їжу або з високим або з низьким вмістом жирів.

Ожиріння та калорійна дієта впливає на імунітет потомства

Результати виявилися тривожними: така дієта призвела до серйозних порушень у розвитку клітин імунітету. На додачу до запальної реакції серед клітин-попередників дослідники виявили знижену активність макрофагів і B-лімфоцитів.

Оскільки дослідження проводили на невеликій вибірці (чотири і дев'ять макак, які отримували жирне і нежирне харчування), вчені не змогли відстежити інші, слабші впливи материнської дієти на здоров'я плоду. До того ж оскільки для досягнення цілей дослідження ембріонів довелося умертвити, вчені не змогли оцінити вплив жирної дієти на здоров'я дитинчат, які народилися.