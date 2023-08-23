Фахівці з Каролінського інституту у Швеції, Брістольського університету у Великій Британії та Імперського коледжу Лондона у Великій Британії вивчили зв'язок між споживанням кофеїну та його концентрацією в крові з різними аспектами здоров'я.
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І виявили, що у людей з вищим рівнем кофеїну в крові схильність до накопичення жиру була нижчою. Це може бути пов’язано з тим, що кофеїн сприяє активації метаболізму і посиленню окислення жирів.
Крім того, вчені побачили цікавий зв'язок між рівнем кофеїну і ризиком розвитку діабету.
Попри цікаві та обнадійливі результати, вчені зазначають, що їх дослідження демонструє лише асоціативні зв'язки між рівнем кофеїну в крові та різними аспектами здоров'я.
Все ж необхідні додаткові дослідження для повнішого розуміння механізмів, які лежать в основі цих зв'язків.