Фахівці з Каролінського інституту у Швеції, Брістольського університету у Великій Британії та Імперського коледжу Лондона у Великій Британії вивчили зв'язок між споживанням кофеїну та його концентрацією в крові з різними аспектами здоров'я.

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І виявили, що у людей з вищим рівнем кофеїну в крові схильність до накопичення жиру була нижчою. Це може бути пов’язано з тим, що кофеїн сприяє активації метаболізму і посиленню окислення жирів.

Крім того, вчені побачили цікавий зв'язок між рівнем кофеїну і ризиком розвитку діабету.

Зверніть увагу! Не лише схуднення, вчені виявили, що у людей із нижчим рівнем кофеїну в крові виявилася підвищена кількість маркерів, які пов'язують із ризиком розвитку діабету типу 2. Тобто, це вказує на потенційну захисну роль кофеїну щодо розвитку цього серйозного захворювання.

Попри цікаві та обнадійливі результати, вчені зазначають, що їх дослідження демонструє лише асоціативні зв'язки між рівнем кофеїну в крові та різними аспектами здоров'я.

Все ж необхідні додаткові дослідження для повнішого розуміння механізмів, які лежать в основі цих зв'язків.