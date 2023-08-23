Специалисты из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета в Великобритании и Имперского колледжа Лондона в Великобритании изучили связь между потреблением кофеина и его концентрацией в крови с различными аспектами здоровья.

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И обнаружили, что у людей с более высоким уровнем кофеина в крови склонность к накоплению жира была ниже. Это может быть связано с тем, что кофеин способствует активации метаболизма и усилению окисления жиров.

Кроме того, ученые увидели интересную связь между уровнем кофеина и риском развития диабета.

Обратите внимание! Не только похудение, ученые обнаружили, что у людей с более низким уровнем кофеина в крови выявилось повышенное количество маркеров, связывающих с риском развития диабета типа 2. То есть это указывает на потенциальную защитную роль кофеина в развитии этого серьезного заболевания.

Несмотря на интересные и обнадеживающие результаты, ученые отмечают, что их исследования демонстрируют лишь ассоциативные связи между уровнем кофеина в крови и различными аспектами здоровья.

Все же необходимы дополнительные исследования для более полного понимания механизмов, лежащих в основе этих связей.