Как действует кофе

Кофеин, содержащийся в кофейных напитках, считается стимулятором. Он оказывает влияние на нервную активность: повышает концентрацию, ускоряет обмен веществ и улучшает настроение. И самое главное, он помогает нам быть бодрыми.

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Так происходит потому, что молекула кофеина похожа по своему строению на молекулу аденозина – вещества, отвечающего за чувство усталости. Когда кофеин попадает в организм, он встраивается в аденозиновые рецепторы – так блокирует успокаивающий эффект и позволяет оставаться бодрыми.

При этом кофеин немного усиливает передачу сигналов дофамина в мозге – вещества, которое помогает контролировать движение, мотивацию и эмоции. Кофе, как и наркотики, приводит к выбросу дофамина. Главное отличие: дофаминовый всплеск после порции эспрессо настолько мал, что он не ломает цепочки вознаграждения и не формирует зависимость в полном смысле этого слова.

Вызывает ли кофе зависимость

Согласно международной классификации болезней (МКБ), зависимость – это неконтролируемое употребление вещества, даже если оно вызывает негативные последствия для человека. Любители кофе все же могут обходиться без напитка и не будут действовать во вред себе.

Хотя от кофе нет зависимости, он может вызвать другие психические и поведенческие расстройства.

Например, согласно МКБ-11, привычка часто пить кофейные напитки может привести к вредному употреблению, когда человек продолжает пить кофе, даже если знает, что будут отрицательные последствия: поднимется давление, появится потливость, заболит голова или усилится сердцебиение. При этом в случае угрозы здоровью человек сможет отказаться от кофеина.