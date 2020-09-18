Кава покращила стан пацієнтів з раком кишківника: дослідження
Кава покращувала стан і шанси на життя пацієнтів на пізніх стадіях раку кишківника. Чим більше людина пила каву, тим кращий був прогноз. Причому це стосувалося і тих, хто пив каву без кофеїну.
Це вже встановлений факт за підсумками майже 13-річного дослідження вчених з університету Бостона Інституту раку Дана-Фарбер.
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Результати дослідження свідчать, що вживання декількох чашок кави в день збільшувало тривалість життя і знижувало ризики загострення хвороби при метастазуванні пухлини кишківника.
У дослідженні взяли участь 1171 людей, які вже проходили лікування. Вчені зосередились на даних про раціон харчування і частоту прийому їжі пацієнтів.
Ще кращі показники були у тих, хто пив більше напою – понад чотири чашки в день.При цьому переваги зберігалися як при споживанні кави з кофеїном, так і без.
Деякі сполуки в каві мають антиоксидантні, протизапальні властивості, які можуть бути активні проти раку,
– прокоментував співавтор дослідження Чен Юань.
Однак поки вчені не можуть назвати точні механізми цього ефекту і сподіваються, що подальші дослідження їх розкриють.
Тим часом вони підкреслюють, що попри результати спостережень, наразі мало даних, щоб компетентно рекомендувати пацієнтам високе споживання кави при лікуванні раку кишківника.