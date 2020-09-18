Кава покращувала стан і шанси на життя пацієнтів на пізніх стадіях раку кишківника. Чим більше людина пила каву, тим кращий був прогноз. Причому це стосувалося і тих, хто пив каву без кофеїну.

Це вже встановлений факт за підсумками майже 13-річного дослідження вчених з університету Бостона Інституту раку Дана-Фарбер.

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Результати дослідження свідчать, що вживання декількох чашок кави в день збільшувало тривалість життя і знижувало ризики загострення хвороби при метастазуванні пухлини кишківника.

У дослідженні взяли участь 1171 людей, які вже проходили лікування. Вчені зосередились на даних про раціон харчування і частоту прийому їжі пацієнтів.

Що виявили вчені: серед тих, хто повідомляв про споживання 2-3 чашок кави в день, тривалість життя і прогноз були краще.

Ще кращі показники були у тих, хто пив більше напою – понад чотири чашки в день.При цьому переваги зберігалися як при споживанні кави з кофеїном, так і без.

Деякі сполуки в каві мають антиоксидантні, протизапальні властивості, які можуть бути активні проти раку,

– прокоментував співавтор дослідження Чен Юань.

Однак поки вчені не можуть назвати точні механізми цього ефекту і сподіваються, що подальші дослідження їх розкриють.

Тим часом вони підкреслюють, що попри результати спостережень, наразі мало даних, щоб компетентно рекомендувати пацієнтам високе споживання кави при лікуванні раку кишківника.