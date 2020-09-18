Кофе улучшал состояние и шансы на жизнь пациентов на поздних стадиях рака кишечника. Чем больше человек пил кофе, тем лучше был прогноз. Причем это касалось и тех, кто пил кофе без кофеина.

Это уже установленный факт по итогам почти 13-летнего исследования ученых из Университета Бостона Института рака Дана-Фарбер.

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Результаты исследования свидетельствуют, что употребление нескольких чашек кофе в день увеличивало продолжительность жизни и снижало риски обострения болезни при метастазировании опухоли кишечника.

В исследовании приняли участие 1171 человек, которые уже проходили лечение. Ученые сосредоточились на данных о рационе питания и частоте приема пищи пациентов.

Что обнаружили ученые: среди тех, кто сообщал о потреблении 2-3 чашек кофе в день, продолжительность жизни и прогноз были лучше.

Еще лучшие показатели были у тех, кто пил больше напитка – более четырех чашек в день. При этом преимущества сохранялись как при потреблении кофе с кофеином, так и без.

Некоторые соединения в кофе обладают антиоксидантными, противовоспалительными свойствами, которые могут быть активны против рака,

- прокомментировал соавтор исследования Чен Юань.

Однако пока ученые не могут назвать точные механизмы этого эффекта и надеются, что дальнейшие исследования их раскроют.

Между тем, они подчеркивают, что несмотря на результаты наблюдений, пока мало данных, чтобы компетентно рекомендовать пациентам высокое потребление кофе при лечении рака кишечника.