Кава – хороший напій, але усім відомо, що дітям каву не можна, але чому? Річ у тому, що цей напій містить в собі досить багато кофеїну, який власне й небажано споживати дітям.

Про те, чому кава може бути шкідливою для дітей розповів лікар-педіатр Андрій Шиманський.

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Детальніше про кофеїн

Кофеїн – це природний стимулятор, який міститься не лише в каві, а й в багатьох продуктах, зокрема в шоколаді, пепсі та чаї.

Ефекти кофеїну:

стимулює нервову систему;

підвищує серцебиття, тиск (не у всіх);

підвищує моторику кишківника;

збільшує виділення сечі;

підвищує метаболізм (впливає на зниження ваги).

Втім, ці властивості кофеїну можуть становити небезпеку для дітей, чиї організми чутливіші до кофеїну. Так, у дітей кофеїн може викликати:

надмірне збудження, тремор;

порушення сну, концентрації;

дискомфорт в животику, діарею;

тахікардію, аритмію, підвищення тиску;

головний біль.

Американська академія педіатрії рекомендує: не вживати продукти з кофеїном до 4 років;

з 4 до 12 років обмежувати кількість кофеїну до 45 мг на добу;

з 12 до 18 років обмеження кофеїну до 100 мг на добу.

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Рекомендовані дози кави

Щодо дорослих, то доза кофеїну на добу не повинна перевищувати 300 мг, максимальна не токсична доза 400 мг. Для вагітних доза до 200 мг кофеїну, для мам, що вигодовують грудьми, доза кофеїну не повинна перевищувати 100-200 мг

Пам'ятайте, кофеїн проникає через грудне молоко та може бути причиною неспокою та порушення сну у малюка. Тому, варто контролювати реакцію малюка на вживання кави.