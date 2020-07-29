Кава дітям: наслідки вживання та у яких продуктах прихований кофеїн
Кава – хороший напій, але усім відомо, що дітям каву не можна, але чому? Річ у тому, що цей напій містить в собі досить багато кофеїну, який власне й небажано споживати дітям.
Про те, чому кава може бути шкідливою для дітей розповів лікар-педіатр Андрій Шиманський.
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Детальніше про кофеїн
Кофеїн – це природний стимулятор, який міститься не лише в каві, а й в багатьох продуктах, зокрема в шоколаді, пепсі та чаї.
Ефекти кофеїну:
- стимулює нервову систему;
- підвищує серцебиття, тиск (не у всіх);
- підвищує моторику кишківника;
- збільшує виділення сечі;
- підвищує метаболізм (впливає на зниження ваги).
Втім, ці властивості кофеїну можуть становити небезпеку для дітей, чиї організми чутливіші до кофеїну. Так, у дітей кофеїн може викликати:
- надмірне збудження, тремор;
- порушення сну, концентрації;
- дискомфорт в животику, діарею;
- тахікардію, аритмію, підвищення тиску;
- головний біль.
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Рекомендовані дози кави
Щодо дорослих, то доза кофеїну на добу не повинна перевищувати 300 мг, максимальна не токсична доза 400 мг. Для вагітних доза до 200 мг кофеїну, для мам, що вигодовують грудьми, доза кофеїну не повинна перевищувати 100-200 мг
Пам'ятайте, кофеїн проникає через грудне молоко та може бути причиною неспокою та порушення сну у малюка. Тому, варто контролювати реакцію малюка на вживання кави.
- Чорний чай (250 мл) – 25-50 мг.
- Зелений чай – 25-28 мг.
- Кава – 95-150 мг.
- Гарячий шоколад – 5-10 мг.
- Кола/пепсі (330 мл) – 34-40 мг.
- Чорний шоколад (30 грамів) – 20-30 мг.
- Молочний шоколад (30 грамів) – 4-10 мг.