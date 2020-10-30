Кабінет міністрів Україні підняв заробітну платню сімейним лікарям. Відтепер окремо за кожного пацієнта їм виплачуватимуть на 51 гривню більше.

Очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що під час засідання уряду Кабмін підняв капітаційну ставку для сімейних лікарів. Тепер за кожну підписану декларацію їм платитимуть на 51 гривню більше, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до змін у програмі медичних гарантій, відтепер капітаційна ставка для лікарів становитиме 651 гривню 60 копійок. Раніше ж вона становила 600 гривень 48 копійок.

Міністр зазначив, що якщо декларацію з сімейним лікарем підписали 1 800 пацієнтів, то працівник додатково отримає близько 7 500 гривень.

При цьому Степанов підкреслив, що через пандемію коронавірусу і зростання кількості хворих, на сімейних лікарі дуже велике навантаження.

Нагадаємо, що до цього уряд подвоїв доплати військовослужбовцям та медикам, які залучені до боротьби з COVID-19.

Окрім цього, 9 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через затримки доплат медичним працівникам ініціює звільнення керівників Департаменту охорони здоров'я (ДОЗ).

Натомість Національна служба здоров'я ще раніше повідомила, що у 2021-му році базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта може зрости до 710 гривень.