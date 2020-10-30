Кабинет министров Украины поднял заработную плату семейным врачам. Отныне отдельно за каждого пациента им будут выплачивать на 51 гривну больше.

Глава МИНЗДРАВА Максим Степанов рассказал, что во время заседания правительства Кабмин поднял капитационную ставку для семейных врачей. Теперь за каждую подписанную декларацию им будут платить на 51 гривну больше, сообщает 24 канал.

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Согласно изменениям в программе медицинских гарантий, отныне капитационная ставка для врачей составит 651 гривну 60 копеек. Ранее же она составляла 600 гривен 48 копеек.

Министр отметил, что если декларацию с семейным врачом подписали 1 800 пациентов, то специалист дополнительно получит около 7 500 гривен.

При этом Степанов подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса и роста количества больных, на семейных врачей очень большая нагрузка.

Напомним, что до этого правительство удвоило доплаты военнослужащим и медикам, которые привлечены к борьбе с COVID-19.

Кроме этого, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за задержек доплат медицинским работникам инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДОЗ).

Зато национальная служба здоровья сообщила, что в 2021-м году базовая капитационная ставка за обслуживание одного пациента может вырасти до 710 гривен.