Попри те, що Іспанія – одна з найбільш постраждалих від коронавірусної хвороби країн, лише 5% населення виробили антитіла до SARS-CoV-2. Нове дослідження свідчить про те. що людство не здобуде імунітету до коронавірусу без значних втрат.

Вчені з Гарварда проаналізували результати найбільшого в Європі дослідження на наявність антитіл до коронавірусу. У ньому взяли участь понад 61 000 пацієнтів в період з 27 квітня по 11 травня, пише ZME Science.

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Думка вчених щодо імунітету до інфекції

Вчені вважають, що колективний імунітет не можливо отримати ціль без значних людських втрат.

До такого висновку прийшли автори дослідження, метою якого було перевірити, наскільки успішно в ході епідемії формується колективний імунітет.

Всього у 5% людей, які одужали від коронавірусу, в крові є антитіла. Також вчені помітили значну різницю у формуванні імунітету в залежності від місця проживання: антитіла були зафіксовані у 10% учасників, які живуть в Мадриді, але тільки у 3% мешканців прибережних регіонів.

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Імунітет залежить від перебігу хвороби

Близько третини тих, хто отримав позитивні результати на антитіла до COVID-19, хворіли безсимптомно. Серед тих, хто відчував себе недобре, антитіла з'явилися у 16,9%. І 90% тих, у кого вже виявили антитіла за 14 днів до дослідження, знову виявили їх у крові.

Прогноз вчених

Імунітету не можна досягти без супутніх втрат, зокрема безлічі смертей серед груп ризику.

Колективний імунітет виникає, коли від 50% до 90% населення стають невразливими до захворювання, лише тоді поширення інфекції припиняється.

Цього можна досягти двома шляхами – вакцинацією і природним зараженням. У випадку COVID-19, як мінімум 70% населення повинні мати антитіла, щоб досягнути колективного імунітету.