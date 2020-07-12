Несмотря на то, что Испания – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной болезни стран, лишь 5% населения выработали антитела к SARS-CoV-2. Новое исследование свидетельствует о том, что человечество не получит иммунитета к коронавирусу без значительных потерь.

Ученые из Гарварда проанализировали результаты крупнейшего в Европе исследования на наличие антител к коронавирусу. В нем приняли участие более 61 тысяч пациентов в период с 27 апреля по 11 мая, пишет ZME Science.

Читайте также Швеция жалеет, что отказалась от карантина: что происходит в стране

Мнение ученых относительно иммунитета к инфекции

Ученые считают, что коллективный иммунитет невозможно получить цель без значительных человеческих потерь.

К такому выводу пришли авторы исследования, целью которого было проверить, насколько успешно в ходе эпидемии формируется коллективный иммунитет.

Всего у 5% людей, которые выздоровели от коронавируса, в крови есть антитела. Также ученые заметили значительную разницу в формировании иммунитета в зависимости от места жительства: антитела были зафиксированы у 10% участников, живущих в Мадриде, но только у 3% жителей прибрежных регионов.

К теме Иммунитет к коронавирусу могут получить только 8% пациентов: кто в этой группе

Иммунитет зависит от течения болезни

Около трети тех, кто получил положительные результаты на антитела к COVID-19, болели бессимптомно. Среди тех, кто чувствовал себя нехорошо, антитела появились у 16,9%. И 90% тех, у кого уже обнаружили антитела за 14 дней до исследования, снова обнаружили их в крови.

Прогноз ученых

Иммунитета нельзя достичь без сопутствующих потерь, в частности множества смертей среди групп риска.

Коллективный иммунитет возникает, когда от 50% до 90% населения становятся неуязвимыми к заболеванию, только тогда распространение инфекции прекращается.

Этого можно достичь двумя путями – вакцинацией и естественным заражением. В случае COVID-19, как минимум 70% населения должны иметь антитела, чтобы достичь коллективного иммунитета.