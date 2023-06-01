Загалом метаболічні зміни, які фіксують при інтервальному голодування (ІГ), корисні для здоров'я. Однак, тривалі проміжки часу без їжі можуть мати несприятливі наслідки для деяких людей. Розповідаємо, кому краще відмовитись від інтервального голодування.

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Людям з РХП

Якщо в минулому ви мали розлад харчової поведінки, це зовсім не означає, що вам потрібно відмовитися від інтервального голодування. Однак, варто постежити за собою і самопочуттям, враховуючи минулий досвід.

Під час інтервального голодування багато людей схильні одночасно скорочувати калорії. Це не обов'язкова умова голодування, але це може статися через менший час, упродовж якого ви споживаєте їжу,

– зазначила Дана Елліс Ганнес, докторка медичних наук.

Вона наголошує, що люди, які мали в анамнезі розлади харчової поведінки, можуть почати використовувати голодування як спосіб повернутися до скорочення калорій. Ганнес пропонує планувати свій раціон заздалегідь. Це допоможе переконатися, що ви отримуєте достатньо калорій, навіть якщо ви їсте менше часу.



Інтервальне голодування – це спосіб прийому їжі, а ось раціон все-одно має бути здоровим / Фото Unsplash

Дітям краще не практикувати інтервальне голодування

Оскільки дослідження впливу голодування на дітей обмежені та показують суперечливі результати, рекомендація фахівці полягає в тому, що ІГ не є вдалим методом для дітей і підлітків.

Діти й підлітки перебувають у періоді швидкого росту й тому мають дуже специфічні потреби в калоріях, які можуть не перекриватись через голодування, – переконані дієтологи.

Крім того, для дітей існує високий ризик виникнення проблем унаслідок голодування через підвищені метаболічні потреби. Ці проблеми можуть включати втому, слабкість і дратівливість.

При вагітності і грудному вигодовуванні

Отримати всі необхідні поживні речовини під час вагітності дотримуючись інтервального голодування – буде складно. Те саме стосується грудного вигодовування.

За даними Центрів із контролю та профілактики захворювань, мамам, які годують, потрібно на 300 – 500 калорій на день більше, щоб задовольнити свої потреби в харчуванні. Додати ці калорії до ваших регулярних потреб складно, але ще складніше вмістити це все в короткі часові межі.

А якщо ви намагаєтеся завагітніти? Дослідження опубліковане в Journal of Mid-Life Health, показало, що в жінок із синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ) спостерігалося підвищення рівня лютеїнізувального гормону, що відіграє ключову роль в овуляції, внаслідок голодування. У тому ж дослідженні було зазначено, що для тих, хто не має СПКЯ, голодування може бути корисним для фертильності, якщо воно призводить до зниження надмірної ваги, оскільки це може вплинути на репродуктивне здоров'я в цілому.

Наявність хронічних захворювань

І ще важливий нюанс – якщо вам понад 65 років, голодування відмінно підходить для покращення вашого здоров'я, але лише в тому випадку, якщо в анамнезі немає хронічних захворювань.

"Старі люди часто мають труднощі з отриманням поживних речовин і достатньої кількості калорій через втрату нюху та смаку, проблем із травленням і відсутність сигналів голоду,

— говорить Ханнес.

Тож, за словами дієтологині, ще один фактор, який може знизити споживання поживних речовин, зазвичай не є гарною ідеєю.

Люди похилого віку, які не їдять достатньо, особливо достатню кількість білка, мають вищий ризик саркопонії, тобто вікової втрати м'язової маси. Це може призвести до проблем.

І звісно, ще один фактор, який унеможливлює інтервальне голодування у літньому віці, це потреба у прийомі ліків. Адже, деякі види антибіотиків, аспірин, протизапальні препарати або ліки для лікування діабету необхідно приймати під час їжі, щоб запобігти розладу шлунка.

Погане самопочуття – теж причина відмовитись від ІГ

Якщо вам здається, що інтервальне голодування провокує у вас голод, дратівливість, виснаження або головний біль, краще відмовитися від нього. Якщо ігнорувати сигнали організму, у вас можуть виникнути побічні явища, такі як розлад травлення, відсутність уваги або концентрації, запаморочення, проблеми зі сном, занепокоєння. шкоду.