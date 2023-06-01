В целом метаболические изменения, фиксирующие при интервальном голодании (ИГ), полезны для здоровья. Однако длительные промежутки времени без еды могут иметь неблагоприятные последствия для некоторых людей. Рассказываем, кому лучше отказаться от интервального голодания.

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Если в прошлом вы имели расстройство пищевого поведения, это совсем не значит, что вам нужно отказаться от интервального голодания. Однако, следует понаблюдать за собой и самочувствием, учитывая прошлый опыт.

Во время интервального голодания многие склонны одновременно сокращать калории. Это не обязательное условие голодания, но это может произойти через меньшее время, в течение которого вы употребляете пищу,

– отметила Дана Эллис Ганнес, доктор медицинских наук.

Она отмечает, что люди, имевшие в анамнезе расстройства пищевого поведения, могут начать использовать голодание как способ вернуться к сокращению калорий. Ганнес предлагает планировать свой рацион заранее. Это поможет убедиться, что вы получаете достаточно калорий даже если вы едите меньше времени.



Интервальное голодание – это способ приема пищи, а вот рацион все равно должно быть здоровым / Фото Unsplash

Детям лучше не практиковать интервальную голодовку

Поскольку исследования влияния голодания на детей ограничены и показывают противоречивые результаты, рекомендация специалиста состоит в том, что ИГ не является удачным методом для детей и подростков.

Дети и подростки находятся в периоде быстрого роста и поэтому очень специфические потребности в калориях, которые могут не перекрываться из-за голодания, – убеждены диетологи.

Кроме того, для детей существует высокий риск возникновения проблем в результате голодания из-за повышенных метаболических потребностей. Эти проблемы могут включать усталость, слабость и раздражительность.

При беременности и грудном вскармливании

Получить все необходимые питательные вещества во время беременности соблюдая интервальное голодание – будет сложно. То же касается грудного вскармливания.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, кормящим мамам нужно на 300 – 500 калорий в день больше, чтобы удовлетворить свои потребности в питании. Добавить эти калории к вашим регулярным потребностям сложно, но еще сложнее уместить это все в короткие временные рамки.

А если вы пытаетесь забеременеть? Исследование, опубликованное в Journal of Mid-Life Health, показало, что у женщин с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) наблюдалось повышение уровня лютеинизирующего гормона, играющего ключевую роль в овуляции вследствие голодания. В том же исследовании было отмечено, что для тех, кто не имеет СПКЯ, голодание может быть полезно для фертильности, если оно приводит к снижению избыточного веса, поскольку это может повлиять на репродуктивное здоровье в целом.

Наличие хронических заболеваний

И еще немаловажный нюанс – если вам более 65 лет, голодание отлично подходит для улучшения вашего здоровья, но только в том случае, если в анамнезе нет хронических заболеваний.

"Старые люди часто испытывают трудности с получением питательных веществ и достаточного количества калорий из-за потери обоняния и вкуса, проблем с пищеварением и отсутствия сигналов голода,

– говорит Ханнес.

Поэтому, по словам диетологии, еще один фактор, который может снизить потребление питательных веществ, обычно не является хорошей идеей.

Пожилые люди, которые не едят достаточно, особенно достаточное количество белка, имеют более высокий риск саркопонии, то есть возрастной потери мышечной массы. Это может привести к проблемам.

И конечно, еще один фактор, который делает невозможным интервальное голодание в пожилом возрасте, это потребность в приеме лекарств. Ведь некоторые виды антибиотиков, аспирин, противовоспалительные препараты или лекарства для лечения диабета необходимо принимать во время еды, чтобы предотвратить расстройство желудка.

Плохое самочувствие – тоже причина отказаться от ИГ

Если вам кажется, что интервальная голодовка провоцирует у вас голод, раздражительность, истощение или головную боль лучше отказаться от него. Если игнорировать сигналы организма, у вас могут возникнуть побочные явления, такие как расстройство пищеварения, отсутствие внимания или концентрации, головокружение, проблемы со сном, беспокойство. ущерб.