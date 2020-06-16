Інтенсивні тренування з маскою на обличчі можуть бути небезпечними: дослідження
Під час занять спортом дихання відбувається швидше і важче, ніж у спокої, що збільшує ризик передачі коронавірусної інфекції. А маска ускладнює та уповільнює дихання.
Спортивні адміністратори почали вивчати способи, що дозволяють повернутися до тренувань і змагань як на професійному, так і на аматорському рівнях. Про це повідомляє видання Science Alert.
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Через те, що під час тренувань дихання стає швидшим і важчим, що збільшує ризик передавання захворювання, футбольна прем'єр-ліга розглядає можливість введення у заняття спортом масок для обличчя.
Але, за словами вчених, маска ускладнює вдихання кількості повітря, необхідного для виконання вправ.
Маска ускладнює дихання під час тренування / Фото: Getty Images
Носіння хірургічної маски може збільшити опір потоку повітря. При виконанні складних вправ м'язи виробляють молочну кислоту, яка викликає відчуття печіння. Потім вона перетворюється на вуглекислий газ і видихається.
Але, якщо людина буде у масці, вона дихатиме вуглекислим газом, що може знизити когнітивні функції і збільшити частоту дихання.
Експерти вважають, що треба провести ще одне дослідження, адже вже чимало спортивних залів і фітнес-центрів відновили свою роботу.