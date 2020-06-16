Захисні маски зменшують кількість інфекційних краплинок, які можуть опинитися в повітрі. Однак виявилось, що на ефективність фільтрації масок негативно впливає повторний кашель.

Коли людина хворіє, вона часто кашляє. Але повторний кашель знижує ефективність маски, внаслідок чого вона пропускає багато інфекційних крапелинок. Дослідження про це опубліковане у журналі Physics of Fluids.

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Дослідники з Університету Нікосії (Кіпр) використали точні комп'ютерні математичні моделі для того, щоб зобразити потік дрібних крапель внаслідок кашлю повз захисну маску.

Маска зменшує кількість крапель, які можуть опинитися в повітрі внаслідок кашлю хворої людини, але навіть в такому випадку їх не вдається повністю заблокувати. Виявилось, що навіть коли людина не інтенсивно покашляє в масці, то деякі краплинки можуть пролетіти відстань до 1 метра.



Поширення краплинок після кашлю під час носіння маски / Physics of Fluids

Окрім того, внаслідок взаємодії з маскою та обличчям, розміри крапель можуть змінюватись. Адже під час повторних циклів кашлю зменшується їхнє скупчення. Однак поки що незрозуміло, які краплинки є більш інфекційними – великі чи маленькі.

Використання маски не забезпечить повного захисту. Тому соціальне дистанціювання залишається важливим,

– підкреслив один з авторів дослідження Дімітріс Дрікакіс.

Озираючись на висновки свого дослідження, науковці закликають виробників та регулювальні органи розглянути нові критерії оцінки ефективності маски з урахуванням фізики та динаміки кашлю.