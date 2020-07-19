Ускладнення від коронавірусу можуть викликати легеневий фіброз, порушення роботи серця, ниркову недостатність та навіть інсульт. Згідно з новими дослідженнями, вірус проникає в клітини багатьох важливих органів, і завдає серйозних наслідків для організму.

Ускладнення

Детальніше про хвороби, з якими можуть зіткнутися ті, хто подолав COVID-19 – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Найчастіше, ті хто перехворів на COVID-19 – мають проблеми з диханням. А ті, пацієнти, які довгий час були підключені до апарату ШВЛ потребують кисневої маски навіть вдома.

У певної категорії пацієнтів розвивається фіброз легень. Тобто, легенева тканина стає більш щільною, вона вже не виконує свою функцію нормально. Це абсолютно не фізіологічний процес,

– зазначив інфекціоніст Юрій Жигарев.

За останніми дослідженнями вірус руйнує не лише легені. Він згубно впливає на роботу серця, нирок, шлунку й навіть мозку. Згідно з висновками Китайської національної комісії з охорони здоров'я в деяких пацієнтів з COVID-19 може розвиватися стенокардія та аритмія.

"Якщо стан гіпоксії викликає порушення серцево-судинної системи, то нирки не можуть не реагувати. Якщо вони були й ще патологічні чи ниркові інфекції до цього, тобто було порушено функції нирок, то очікувати проблеми з нирками ми можемо", – наголосив імунолог Борис Донський.

Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

Вплив на нервову систему

Неабиякий вплив COVID-19 має й на нервову систему. У людей може виникати головний біль, слабкість, погана концентрація та запаморочення.

Якщо людина перехворіла на важку форму, припустимо, була задуха або якщо людина потрапила в реанімацію – ці спогади можуть лякати. Можливо, що потім легка задуха. А через ці спогади можуть бути навіть панічні атаки,

– розповіла психологиня Наталя Ремесник.

Проте найчастіше ускладнення виникають у людей похилого віку та з хронічними захворюваннями. Втім поки точний перелік ускладнень назвати неможливо, бо хворобу ще продовжують вивчати.

Дивіться відео 24 каналу про те, які ускладнення може викликати коронавірус: