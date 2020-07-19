Инсульт, легочный фиброз и панические атаки: какие осложнения может вызвать коронавирус
Осложнения от коронавируса могут вызвать легочный фиброз, нарушения работы сердца, почечную недостаточность и даже инсульт. Согласно новым исследованиям, вирус проникает в клетки многих важных органов, и наносит серьезный ущерб организму.
Осложнения
Подробнее о болезнях, с которыми могут столкнуться те, кто преодолел COVID-19, – читайте в материале журналистов 24 канала.
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Чаще всего, те кто переболел COVID-19, – имеют проблемы с дыханием. А те, пациенты, которые долгое время были подключены к аппарату ИВЛ, нуждаются в кислородной маске даже дома.
У определенной категории пациентов развивается фиброз легких. То есть, легочная ткань становится более плотной, она уже не выполняет свою функцию нормально. Это абсолютно не физиологический процесс,
– отметил инфекционист Юрий Жигарев.
По последним исследованиям вирус разрушает не только легкие. Он пагубно влияет на работу сердца, почек, желудка и даже мозга. Согласно выводам Китайской национальной комиссии по здравоохранению у некоторых пациентов с COVID-19 может развиваться стенокардия и аритмия.
"Если состояние гипоксии вызывает нарушения сердечно-сосудистой системы, то почки не могут не реагировать. Если у них были еще и патологические или почечные инфекции до этого, то есть были нарушены функции почек, то мы можем ожидать проблем с почками", – подчеркнул иммунолог Борис Донской.
Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала
Влияние на нервную систему
Большое влияние COVID-19 оказывает и на нервную систему. У людей может возникать головная боль, слабость, плохая концентрация и головокружение.
Если человек переболел тяжелой формой, допустим, было удушье, или если человек попал в реанимацию – эти воспоминания могут пугать. Возможно, что потом при легкой духоте из-за этих воспоминаний могут быть даже панические атаки,
– рассказала психолог Наталья Ремесник.
Однако чаще всего осложнения возникают у людей пожилого возраста и с хроническими заболеваниями. Впрочем пока точный перечень осложнений назвать невозможно, потому что болезнь еще продолжают изучать.
Смотрите видео 24 канала о том, какие осложнения может вызвать коронавирус: